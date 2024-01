Malore nel sonno, 51enne trovato morto dalla compagna

SCORZE’ (Venezia) – Una morte silenziosa nel sonno, nel cuore della notte. L’altra mattina la scoperta che il compagno non dava più segni di vita. La sua compagna, Francesca Malvestio, ha subito allertato il 118. L’arrivo dell’ambulanza e dell’auto medica è stato immediato ma nonostante i sanitari abbiano cercato di rianimarlo per Bjarke ormai non c’è stato più nulla da fare, il cuore aveva cessato di battere. Aveva solo 51 anni compiuti lo scorso agosto Bjarke Regoli che da tempo viveva con la compagna Francesca in centro a Scorzè. Una vita tranquilla con il suo lavoro che lo portava a viaggiare molto essendo rappresentante commerciale per la Butan Gas.

«Bjarke era una persona che amava la vita – afferma la donna ancora svolta per quanto è avvenuto – e quello che poteva offrirgli». Stravedeva per i suoi 5 nipoti i quali «come diceva lui, dimostrano a cuore aperto – continua Francesca – tutto quello che provano». Il rappresentante, inoltre, lascia la mamma Helle, il padre Sauro e la sorella Karin. […]

