Donna picchiata e sequestrata, arrestato sudamericano

Vittima del suo compagno una giovane donna, aggredita e rinchiusa nel suo appartamento sul litorale. Sono poi stati i carabinieri ad arrestare l’uomo, un 31enne sudamericano, accusato di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona commessi nei confronti della compagna

Picchiata e sequestrata tutta la notte nel bagno – La scorsa mattina, a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, la 26enne sua connazionale, ha denunciato ai carabinieri della locale stazione una serie di comportamenti vessatori subiti. In particolare, nel corso della precedente notte, al culmine di una lite, l’uomo l’avrebbe ripetutamente percossa e chiusa in bagno, bloccandola e impedendole di uscire per tutta la notte.

La donna, successivamente, si è recata prima al pronto soccorso, dove è stata medicata per le lesioni subite e dimessa con un referto medico di 15 giorni di prognosi, e, subito dopo, presso la caserma dei militari dell’Arma.

Durante la stesura della querela, la vittima ha fornito anche un video, che i militari hanno acquisito, registrato a insaputa del 31enne in cui venivano documentate le sue azioni violente. In tal modo, i militari hanno proceduto con l’arresto in flagranza differita (previsto dall’articolo 382 bis del codice penale) e applicabile proprio in casi di maltrattamenti o atti persecutori.

L’uomo, già agli arresti domiciliari per altri reati, è stato portato nel carcere di Velletri.

www.romatoday.it