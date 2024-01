Nato: maxi-acquisto di munizioni da 1,2 miliardi

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e il direttore generale della Support and Procurement Agency, Stacy Cummings, hanno firmato un accordo per la produzione di munizioni di artiglieria. Il protocollo prevede l’acquisto di centinaia di migliaia di proiettili da 155 millimetri per un controvalore di 1,2 miliardi di dollari.

“Questo dimostra che le strutture della Nato di acquisto congiunto, ben oliate, danno risultati”, ha detto Stoltenberg.ANSA