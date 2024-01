Malore durante una camminata, professore si accascia e muore

Aveva un forte dolore al petto, ha fermato la camminata accasciandosi a terra. Erano i segni di quell’arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. E’ morto così Alessandro Coltri, professore 59enne dell’Accademia di belle arti di Carrara

Erano circa le 17 in via del Commercio nella località San Martino quando Coltri era nel suo terreno agricolo, poi il forte dolore che l’ha bloccato, le persone nelle vicinanze hanno visto l’uomo che si accasciava al suolo, la situazione è diventata subito critica. Viene allertato il 118 che invia l’automedica di Carrara. I sanitari arrivati sul posto iniziano a effettuare le manovre per la rianimazione, il massaggio cardiaco viene ripetuto per più di mezz’ora, ma alla fine niente da fare, per l’uomo è stato dichiarato il decesso.

Sul posto anche la polizia intervenuta come succede in questi casi. Alessandro Coltri classe 1965 era molto stimato in ambito accademico lui che da sempre teneva la cattedra del corso di anatomia artistica nel biennio della scuola di pittura e il corso di tecniche e tecnologie del disegno per il triennio. Diplomato nel 1989 all’Accademia di belle arti di Venezia si dedicava alla pittura e alla realizzazione di decorazioni pittoriche. Ha sempre partecipato a mostre e a manifestazioni artistiche realizzando esposizioni e iniziative collettive.

