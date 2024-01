Kiev: “la Russia non ha difese, possiamo colpire Mosca”

La Russia ha un punto debole in particolare? Sì, almeno secondo l’Ucraina, che pensa colpire in profondità, fino a Mosca e San Pietroburgo, nella guerra che si avvia a tagliare il traguardo dei 2 anni. La Russia, secondo analisti ed esperti, sta preparando una nuova offensiva che dovrebbe prendere forma nelle prossime settimane.

Kiev: “Ecco perché la Russia non ha difese”

L’inverno è entrato nel vivo, il terreno in molte zone di guerra sta gelando e presto offrirà condizioni più favorevoli allo spostamento di uomini e mezzi. Rispetto al quadro attuale, caratterizzato da una situazione quasi cristallizzata lungo la linea di contatto, le strategie sono destinate a variare soprattutto nell’est dell’Ucraina. Nelle ultime settimane, la Russia ha colpito soprattutto con raid quotidiani, prendendo di mira le città ucraine.

Secondo le informazioni raccolte da Kiev, le forze di Mosca hanno dispiegato difese aeree in Crimea e sulla linea del fronte, ma hanno lasciato sguarnito il territorio russo. Ne è convinto in particolare il portavoce dell’aviazione ucraina, Yuri Inhat, in un’intervista al sito ucraino Focus, rilanciata da Ukrainska Pravda.

“Il fatto che abbiano riempito la linea di contatto è vero al 100%, e che lo abbiano fatto in Crimea è vero al 200%. Ma se vediamo il territorio russo non ci sono tante difese aeree. Fondamentalmente c’è il vuoto. I bunker di Putin a Mosca e San Pietroburgo saranno più o meno protetti, ma i droni ucraini sono capaci di raggiungere Mosca e San Pietroburgo”, ha affermato Inhat. ADNKRONOS