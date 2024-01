Magi scatenato: “costruire gli Stati Uniti d’Europa”

“Ora più che mai serve parlare d’Europa, serve costruire gli Stati Uniti d’Europa. Per questo, a metà febbraio faremo un’assemblea pubblica, una convention per una Rivoluzione Europea con @emmabonino

aperta a tutti e che vada ben oltre il progetto del Terzo Polo, fallito per ammissione degli stessi protagonisti.

Noi vogliamo mettere al centro della campagna elettorale la questione europea. Lo stiamo facendo raccogliendo le adesioni al nostro progetto, da @CottarelliCPI

a @BentivogliMarco

da @giusi_nicolini

e @renatosoru

a @NathalieTocci

Speriamo di averli tutti insieme alla convention di febbraio.”

Lo scrive su X Riccardo Magi, deputato di Più Europa.