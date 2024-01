Modena, rapina sul bus: studente accoltellato da uno straniero

MODENA, 17 GEN – Uno studente minorenne, ma di cui non è nota l’età, è stato accoltellato a Modena questo pomeriggio, intorno alle 14.30, mentre si trovava su un corriera di linea diretta a Pavullo, sull’Appennino modenese. A seguito dell’accaduto la polizia locale ha fermato un altro giovane, portato al comando, che sarebbe l’autore dell’aggressione. La vittima dell’accoltellamento, non in pericolo di vita, si trovava sul mezzo di trasporto dopo essere uscita da scuola, tant’è che la corriera era ancora nella zona della stazione dei bus di Modena quando il fatto è avvenuto.

Mentre era sulla corriera, un altro giovane, straniero, gli avrebbe intimato, con fare minaccioso, di consegnargli il portafoglio. Al rifiuto della vittima, l’aggressore avrebbe quindi estratto il coltello, ferendo il minorenne al volto, vicino alla gola e alle mani. L’autista, udendo le urla dei passeggeri presenti, tutti studenti, ha fermato la corriera dando l’allarme.

Sul posto anche la polizia locale che ha ammanettato l’aggressore, trovato in stato di shock. Il minore accoltellato è stato portato all’ospedale da un’ambulanza. Proprio oggi la polizia ha dato conto dell’arresto di un 17enne tunisino, sempre a Modena, per rapina aggravata in concorso. Insieme ad altri due giovani sabato scorso avrebbe accerchiato un 14enne per rapinarlo del cellulare dopo averlo colpito al volto. (ANSA)