SANZIONI ED EMBARGHI AUTOLESIONISTICI ALLA RUSSIA

PIAZZA LIBERTA’, intervento di don Diego Minoni – sacerdote dell’Arcidiocesi di Milano – estratto dalla puntata di sabato 13 gennaio 2024

Le buone azioni possono unire le persone, per questo mi sono unito a questa iniziativa di pace.

Mi sono accorto che potere, denaro e menzogne vanno di pari passo e fanno sempre tanto male.

Visti i devastanti risultati, economici e non solo, delle cosiddette “sazioni contro la Russia“, nasce un’iniziativa di disobbedienza come missione di pace. A fine gennaio, un gruppetto di coraggiosi, fra cui appunto la sig.ra Di Sessa, madre di 4 figli, andrà in Russia e, in aperto contrasto con le sanzioni commerciali, scambierà i prodotti europei con quelli locali.

Li definiamo coraggiosi perchè, per questo atto, sono previsti da 2 a 6 anni di carcere, e da 25mila a 250mila euro di ammenda. Ma qualcuno lo deve pur fare per tentare di aprire un dibattito e mettere fine a queste sanzioni deleterie, che colpiscono i popoli e rafforzano l’autoritarismo dei regimi in guerra. Le sanzioni non sono infatti finalizzate a costruire la pace, ma ad innalzare un muro pagato col sangue degli altri.

