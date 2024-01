Gelo in Veneto: -20 a Piana di Marcesina, -17,6 sulla Marmolada

VENEZIA, 16 GEN – Risveglio gelato stamani per il Veneto, che ha registrato ovunque minime sottozero, dalla pianura alla montagna, dalle città ai punti storicamente più freddi. Il record della temperatura più bassa spetta come spesso succede alla Piana di Marcesina, la depressione isolata sull’Altopiano di Asiago (Vicenza), che ha fatto registrare -20 gradi.

Brividi un po’ ovunque sulle Dolomiti e la fascia pedemontana, con -17,7 gradi a passo Cimabanche, sopra Cortina, -17,6 sulla Marmolada e -17,2 in Val Visdende. Fra i paesi, i valori più significativi sono stati a Pescul, in Val Fiorentina (-12), a Santo Stefano di Cadore (-11,7) e Asiago (-11,2). Tra i capoluoghi la città più fredda è Belluno con -7, seguita da Rovigo (-3,5) e Vicenza (-3,2); a Venezia la minima è stata poco sotto lo zero (-0,2). (ANSA)