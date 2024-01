Zelensky: “il 70% dei soldi destinati all’Ucraina è rimasto negli Usa”

Zelensky: “Sono molto grato personalmente al presidente Biden, ma oltre il 70% dei soldi destinati all’Ucraina è rimasto negli Stati Uniti ». https://t.me/letteradamosca/18646

“Se l’Occidente non ci dà i soldi, i pensionati moriranno. In Ucraina abbiamo 12 milioni di pensionati, non abbiamo soldi per pagarli. Moriranno tutti”, ha detto il presidente ucraino durante una conferenza stampa.

► Pentagono, “disperse armi inviate a Kiev per un miliardo di dollari”