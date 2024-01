Usa 2024, Trump: “Vincerò per la terza volta”

Nel terzo anniversario del cosiddetto “assalto a Capitol Hill”, Donald Trump ha definito “ostaggi” gli assalitori incarcerati. L’ex presidente ha inoltre promesso di graziare molti di loro quando in novembre si dice sicuro di essere eletto “per la terza volta” alla Casa Bianca. Durante un comizio in Iowa, il tycoon ha poi rispolverato la teoria (in realtà, è molto più che una teoria, ndr) secondo cui a guidare l’attacco siano stati l’Fbi e l’Antifa, il movimento radicale antifascista.

Leggi anche

► Usa, “Sciamano di QAnon” entrò a Capitol Hill accompagnato dalla polizia

Il tycoon affonta temi di stretta attualità come la guerra in Ucraina. “Io avrei assolutamente fermato Putin” ha detto in Iowa, accusando il suo rivale Joe Biden di non essere riuscito a fermare l’invasione russa in Ucraina e mettendo in guardia contro la terza guerra mondiale se il leader democratico verrà rieletto.