Valtellina, carro funebre si perde nella bufera: autista semiassiderato

I famigliari e gli amici di Manuela Spargi dovranno aspettare per darle l’ultimo saluto. Riuniti venerdì 5 gennaio sul sagrato di una chiesa a Milano per celebrare il suo funerale, non hanno mai visto arrivare il carro funebre che portava da Colico (Lecco) la salma della 56enne milanese che il 2 gennaio è morta precipitando da 40 metri al volante della sua auto dopo una visita all’Abbazia dei frati a Piona, sull’alto lago di Como. Il motivo? L’addetto delle onoranze funebri ha sbagliato strada (per passare prima a salutare i genitori nella Bergamasca) e si è perso con il carro funebre con a bordo la bara sulle montagne della Valtellina, bloccato dalla neve prima di venir recuperato semiassiderato dal Soccorso Alpino.

Il carro funebre che non arriva e il salvataggio in extremis dell’autista

Era gremita la chiesa di San Leonardo Murialdo al Giambellino, nella periferia sud-ovest di Milano. Alle 14 di venerdì 5 gennaio era fissato il funerale della donna deceduta dopo un’errata manovra con l’auto nuova che guidava poco e a marce automatiche, funerale che, fra lo stupore e la rabbia dei congiunti, è saltato, slittato a data da destinarsi.

Perché la salma non è mai arrivata in chiesa per il rito funebre e per parecchie ore neppure si sapeva dove fosse finito il carro funebre che trasportava il feretro guidato da un 37enne residente a Milano per un’impresa di onoranze funebri di Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. Si è scoperto soltanto a sera inoltrata che l’uomo aveva sbagliato strada, forse per colpa del navigatore satellitare, ma più probabilmente per una volontà precisa che potrebbe essere quella di voler passare prima nella Bergamasca per un saluto ai genitori e poi raggiungere la chiesa.

Forse per questo motivo, anziché imboccare verso sud la superstrada 36 che costeggia tutto il lago di Como e raggiunge Milano, è andato verso est infilandosi nelle strade della Valtellina per finire intrappolato su un passo innevato e chiuso come ogni inverno da novembre, il Dordona, in territorio di Fusine (Sondrio), al confine con la provincia di Bergamo. Proprio i genitori residenti a Piazza Brembana (Bergamo), che lo attendevano, non riuscendo a contattarlo, hanno chiesto aiuto ai carabinieri di Sondrio e ai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio.

Lui, nel frattempo, con il carro funebre bloccato a quasi 2.000 metri nella neve in una zona senza campo per il cellulare, ha camminato cercando di raggiungere nella bufera un posto dove poter chiedere aiuto. Arrivato al rifugio Dordona, chiuso anch’esso da novembre, è riuscito a chiamare e i soccorritori del Soccorso Alpino e i carabinieri lo hanno poi individuato con motoslitte e un quad per portarlo a Foppolo (Bergamo).

“Non parlava, era paralizzato – ha raccontato un militare del Sagf che ha preso parte alle ricerche – impaurito, mentre cercava riparo dalla neve e dal freddo sotto una tettoia. I colleghi del Soccorso Alpino gli hanno dato calze asciutte e scarponi, mentre accendavamo un fuoco per scaldarlo in quanto tremava per un principio di assideramento”. Quindi è stato trasportato all’ospedale di San Giovanni Bianco (Bergamo).

Nella giornata di sabato 6 gennaio i Vigili del fuoco di Sondrio hanno provveduto a recuperare il carro funebre con la salma di Manuela Spargi, in attesa finalmente del suo funerale, dopo la tragedia del lago, nella quale sono rimasti gravemente feriti anche il marito e un loro amico.

Aperta un’inchiesta sull’incidente stradale

Intanto, sull’incidente costato la vita a Manuela Spargi è stata aperta un’inchiesta. Si ipotizza sia stato provocato da un’errata manovra nel posteggio vicino all’abbazia di Piona (Lecco), nel centro dell’Alto lago. Sull’accaduto, la Procura della Repubblica di Lecco ha aperto un fascicolo, allo scopo di stabilire l’esatta dinamica. Saranno delle perizie tecniche, uniti ai rilievi subito effettuati nell’area di manovra del posteggio, a stabilirne le cause.

L’auto, che i vigili del fuoco erano riusciti a imbragare per evitare che potesse essere inghiottita dalle profondità del lago, è stata recuperata con un’autogru. tgcom24.mediaset.it