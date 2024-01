Agrigento, duplice omicidio: due rumene trovate morte

Sono state identificate le due donne trovate morte all’alba di oggi a Naro, piccolo centro dell’agrigentino. Si tratta di Delia Zarniscu, 54 anni e Maria Rus, 58 anni, entrambe romene. I loro corpi sono stati trovati nelle rispettive abitazioni a poca distanza l’una dall’altra. L’ipotesi più accreditata è che le due donne siano state uccise. Una è stata trovata in un lago di sangue e l’altra carbonizzata. Le vittime erano di origini rumene ma vivevano a Naro da qualche tempo.

Sono in corso presso la caserma di Naro (Agrigento) gli interrogatori di persone ritenute sospette per la morte delle due donne donne trovate senza vita. Al momento, come sei apprende, non sarebbero stati emessi fermi dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella, che coordina l’indagine.

Sono in arrivo i Ris di Messina nelle abitazioni delle due donne trovate morte all’alba di oggi a Naro, nell’agrigentino. I Carabinieri faranno i rilievi per accertare quanto accaduto tra ieri sera e l’alba, quando le due donne sono state uccise. (adnkronos)