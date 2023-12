Francia, mamma e 4 figli trovati morti in casa: arrestato il padre

Orrore in Francia. I cadaveri di cinque persone sono stati rinvenuti la notte di Natale in un’abitazione di Meaux, comune nel Nord del Paese, a circa 40 chilometri da Parigi. Come confermato dal procuratore Jean-Baptiste Bladier, le vittime sono una donna e i suoi quattro figli. Gli investigatori hanno avviato subito le indagini: il principale sospettato è il padre dei bambini, un uomo di 33 anni, arrestato nella mattina di oggi, martedì 26 dicembre, a Sevran.

Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria di Versailles, che ha avviato un’inchiesta per omicidio premeditato: secondo una prima ricostruzione riportata dai media francesi, il 33enne avrebbe massacrato tutta la sua famiglia con un’arma da taglio, per poi allontanarsi in auto.

I quattro bambini uccisi avevano rispettivamente 9 mesi e 4, 7 e 10 anni. Al momento non sono state rese note altre informazioni sulla famiglia o sulla dinamica degli omicidi. A dare l’allarme sono stati i parenti, preoccupati perché nell’appartamento non c’erano segni di vita e nessuno rispondeva. “Nell’abitazione non c’era traccia di effrazione e il padre di famiglia era assente”, precisa il comunicato del pubblico ministero. https://europa.today.it