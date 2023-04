Baby-gang di nordafricani ad Avigliana, rapinato un 15enne

Torino – Un ragazzo italiano di 15 anni è stato rapinato del denaro che aveva nel portafogli da un gruppo di una decina di giovani che lo hanno accerchiato, attirandolo verso di loro con una scusa, mentre si trovava in corso Laghi, in prossimità della stazione ferroviaria di Avigliana, nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 aprile 2023. I giovanissimi criminali, che la vittima ha descritto come nordafricani, hanno provato a portargli via anche il telefono cellulare ma non ci sono riusciti in quanto un amico è intervenuto, una volta resosi conto della situazione, e i due sono riusciti a scappare.

Sull’accaduto è stata presentata una denuncia alla stazione cittadina dei carabinieri nella giornata di oggi, martedì 11.

Mancano invece conferme su un episodio che sarebbe avvenuto il giorno prima, domenica 9, all’ingresso della stazione, dove una baby-gang descritta da testimoni come molto simile a quella della rapina al ragazzo avrebbe rapinato due adulti che stavano andando a prendere il treno. Su questo fatto, al momento, non sono state presentate denunce.

www.torinotoday.it