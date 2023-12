Molesta una 14enne, bengalese denunciato a piede libero

Roma – “Per me è come una figlia, non ho fatto nulla di male”, queste le parole con le quali un uomo si è giustificato dopo aver molestato una ragazzina in ascensore, una vicina di casa. Sorpresa alle spalle dal 43enne, la giovane ha raccontato tutto ai genitori che hanno poi sporto denuncia alla polizia. L’uomo è stato poi denunciato per violenza sessuale.

Le molestie sono avvenute in una palazzina di Centocelle dove vivono sia la 14enne che l’uomo – un 43enne del Bangladesh. Salita in ascensore l’adolescente è stata abbracciata dal vicino – che vive al piano di sotto – con l’uomo che ha poi provato a baciarla. Un’attenzione che ha trovato la pronta risposta della minorenne che si è divincolata impaurita. Una volta in casa – visibilmente scossa – la giovane ha raccontato quanto appena accaduto alla madre e al padre.

Sporta regolare denuncia al commissariato Torpignattara di polizia, gli agenti hanno poi trovato l’uomo in casa. Dopo aver fornito la sua versione dei fatti è stato denunciato a piede libero per violenza sessuale. www.romatoday.it