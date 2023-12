Musk: ‘L’Italia faccia figli o la sua cultura scompare’

“L’immigrazione” non può risolvere il calo della “demografia” dei paesi industrializzati. Lo afferma Elon Musk nel suo intervento ad Atreju in cui ha citato il caso della Cina che perderà il 40% “della sua popolazione”. “Il mio consiglio a tutti i leader di governo e alle persone è: assicuratevi di avere bambini per creare una nuova generazione”.

Musk, salito sul palco di Atreju con uno dei suoi numerosi figli in braccio, ha esortato gli italiani e gli altri paesi industrializzati a fare figli “o la cultura dell’Italia, del Giappone e della Francia scomparirà”. Musk ha sottolineato che per il calo demografico “rischiamo di non avere più questi paesi. L’Italia ha i confini certo ma è fatta dagli italiani, dalle persone”.

“Sono un ambientalista” ma non “dovremmo demonizzare petrolio e gas nel medio termine”, afferma Musk, che aggiunge: “Ho l’impressione che stiamo esagerando, nel breve periodo, sui cambiamenti climatici”.ANSA