Kiev ammette: “speranze di controffensiva non avverate”

Le speranze di controffensiva dell’Ucraina non si sono avverate. Lo ha ammesso Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale di Sicurezza e Difesa ucraina, secondo il quale “questo non significa tuttavia che la vittoria non sarà dalla nostra parte“. La campagna mirava a riconquistare ampie aree del territorio passate sotto il controllo della Russia nel 2022 e a raggiungere il Mar d’Azov, tagliando fuori la Crimea dalle regioni orientali occupate e dalla Russia. Questi obiettivi, ad oggi, non sono stati raggiunti.

Cremlino: “Incontro Biden-Zelensky non cambierà nulla”

Dall’incontro tra i presidenti americano Joe Biden e ucraino Volodymyr Zelensky non uscirà nulla che possa “cambiare la situazione sul campo di battaglia”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. tgcom24.mediaset.it