PIAZZA LIBERTA’ intervento di Roberto Pecchioli

“Certi uomini migliorano il mondo solo lasciandolo” (cit)

PIAZZA LIBERTA’, intervento Roberto Pecchioli – scrittore, studioso di geopolitica, economia e storia – estratto dalla puntata di sabato 9 dicembre 2023

Henri Kissinger, consigliere politico di sei presidenti degli Stati Uniti, mentore di Zbigniew Brzezinski e Pierre Trudeau, connettore chiave tra l’establishment della sicurezza nazionale americana e il movimento britannico della “Tavola rotonda”, incarnato da organizzazioni come Chatham House nel Regno Unito e il Council on Foreign Relations negli Stati Uniti, aveva identificato il coinvolgimento americano nella creazione di politiche europee come vitale per la futura pace e stabilità del mondo.

Egli è stato anche un malthusiano, forte sostenitore dello spopolamernto dell’Africa con l’obiettivo di sfruttarne le enormi risorse.

Klaus Schwab fu reclutato da Kissinger nella sua cerchia di imperialisti della “Tavola rotonda” attraverso un programma finanziato dalla CIA all’Università di Harvard e questo dimostra che anche il World Economic Forum è una creazione Usa.



