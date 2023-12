Bassetti: “Non mi sentirete più parlare di novax”

“Stasera con amici ho avuto una discussione sui vaccini e sulla loro importanza. Ho capito però che la contrapposizione, a volte ideologica, che travalica scienza e buon senso, non porta da nessuna parte. Ognuno è libero di fare quello che vuole e di vaccinarsi o non vaccinarsi o, ancora, di pensare quello che vuole. Io rimango dalla parte della scienza, ma rispetterò chi la pensa diversamente. Non mi sentirete più parlare di novax.”

Lo scrive su X il dr. Matteo Bassetti.