Daniele Capezzone, “minacciato dagli islamisti”

“Dopo aver già segnalato tutto la scorsa settimana alle forze dell’ordine, domani mattina procederò alla formalizzazione della denuncia contro i responsabili della minaccia di marca islamista che è giunta contro di me e la mia famiglia. Ringrazio tutti voi per i messaggi, ringrazio i (pochissimi) colleghi e colleghe che si sono affettuosamente preoccupati per me, ringrazio anche chi – proprio in questi giorni – mi ha manifestato piccole, immotivate e stupide forme di ostilità. Pazienza, non si finisce mai di imparare.”

Lo scrive su X Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero.

Solidarietà di Tommaso Cerno.

Onorato di conoscerti anche sulle cose che ci dividono. L'islamizzazione dell'occidente è la peggiore deriva possibile della nostra democrazia liberale. Ti staremo vicino https://t.co/j1jm4SHFOE — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) December 4, 2023