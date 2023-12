Funerali Giulia Cecchettin: maxi schermi e presenza di alte cariche dello Stato

L’ultimo saluto a Giulia Cecchettin verrà dato martedì 5 dicembre, alle ore 11.00, con la cerimonia funebre prevista nella Basilica di Santa Giustina. Lo si legge nelle epigrafi già affisse stamane a Vigonovo, il paese di Giulia. Il nulla osta della Procura al rilascio della sala alla famiglia, dopo l’autopsia di ieri, è atteso in queste ore. Santa Giustina è una chiesa capace di ospitare migliaia di persone, affacciata su Prato della Valle, una piazza vastissima che permettere a molti di seguire la cerimonia, su maxi schermi, anche all’esterno della basilica. Nella dedica a Giulia, si legge anche una richiesta della famiglia: «Non fiori, ma offerte per opere di bene in sua memoria».

Confermata la presenza di alcune delle più alte cariche dello Stato. I piani di sicurezza sono pronti anche ad accogliere la premier Giorgia Meloni, era girata voce che potesse essere presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella ma c’è stata una smentita. Il Comune di Padova si è impegnato a garantire la massima disponibilità affinché la cerimonia si svolga in serenità e sicurezza, prevedendo un piano del traffico adeguato per gestire l’afflusso previsto di 10mila persone in Prato della valle.

Per consentire a coloro che non possono entrare nella chiesa di partecipare al funerale, si è già ipotizzato di installare maxi schermi.