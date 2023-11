Forza un’auto e ci dorme dentro, gambiano arrestato per furto e resistenza

Firenze – I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti nel trado pomeriggio di sabato, 25 novembre, in via Donizetti, limitrofa a Piazza Puccini, per la segnalazione di una persona all’interno di un’autovettura in sosta, fatta dallo stesso proprietario dell’auto.

All’arrivo dei militari il giovane, risultato essere un 24enne di origini gambiane, ha tentato la fuga, cercando di fuoriuscire dall’autoveicolo spintonando e riuscendo così ad allontanarsi per pochi metri.

Raggiunto e bloccato, come riferiscono gli stessi carabinieri, ha poi continuato a opporre resistenza per contrastare le operazioni dei militari, colpendoli ripetutamente ed arrecando loro lesioni guaribili in pochi giorni.

Il 24enne aveva con sé una collanina del proprietario dell’auto che, a detta di quest’ultimo, era custodita nel vano portaoggetti del cruscotto.

La refurtiva è stata restituita mentre il 24enne è stato arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale e ristretto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, nelle camere di sicurezze della stazione dei carabinieri di Santa Maria Novella: domattina, lundì, la celebrazione del rito direttissimo.

Sull’episodio era intervenuta con un comunicato stampa anche la Lega. “Ogni giorno Firenze ormai è palcoscenico di microcriminalità di ogni tipo. Nell’assoluto silenzio della amministrazione comunale, tutto viene derubricato al massimo con le solite parole di circostanza o con annunci dal sapore elettorale. Siamo – l’invettiva del capogruppo in Palazzo Vecchio, Federico Bussolin – veramente basiti”. www.firenzetoday.it