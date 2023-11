Aveva 1,5 kg di cocaina e 37.000 euro in contanti: arrestato albanese

Arrestato a Torino spacciatore di droga, trovato in possesso di un chilo e mezzo di cocaina e 37.000 euro in contanti. L’arresto è avvenuto nella tarda mattina di mercoledì 22 novembre. L’uomo è un 33enne di origine albanese. A bloccarlo gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia nell’ambito di alcuni controlli nel quartiere Parella.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti sono stati alcuni movimenti dell’uomo che saliva e scendeva ripetutamente da un’autovettura azzurra dopo avervici armeggiato all’interno. Quando poi è salito a bordo di un’altra automobile gli agenti hanno deciso di intervenire e hanno fatto la scoperta.

Your browser does not support the video tag.

Sul tappetino anteriore lato passeggero dell’auto viene ritrovata una busta con 22 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 1 kg e mezzo. Sotto il cruscotto gli agenti rinvengono 15.000 euro in contanti. Altri 500 euro e un telefono cellulare vengono trovati addosso al cittadino albanese.

Non solo perché dopo la perquisizione domiciliare nel quartiere Cenisia vengono rinvenuti altri 17.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, occultate nell’armadio della camera da letto. Qui è stato trovato e sequestrato anche un secondo telefono cellulare. Successivamente, dopo ulteriori accertamenti, sono stati sequestrati altri 5.000 euro nascosti sotto uno dei sedili di una terza auto. Per un totale di 37.000 euro.

Alla luce dei fatti l’uomo viene tratto in arresto per le violazioni in materia di stupefacenti.

www.torinotoday.it