La violenza del corteo “femminista”: assaltata sede di ProVita&Famiglia

Momenti di tensione davanti alla sede di Pro Vita & Famiglia in viale Manzoni, durante il corteo di Non una di meno a Roma. Sono state lanciate bottiglie e fumogeni contro l’edificio che era presidiato dalle forze dell’ordine. Sul posto blindati e agenti in tenuta antisommossa.

“Quelli “contro ogni violenza” stanno perpetrando una violenza inaudita contro la nostra sede di @ProVitaFamiglia.

Stanno rompendo i vetri delle nostre vetrine, stanno dando fuoco alle serrande.

Un odio cieco e una violenza furiosa.”

Jacopo Coghe su X