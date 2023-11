Negli ultimi 2 giorni raddoppiate telefonate al numero antiviolenza

Negli ultimi due giorni, dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin, sono raddoppiate le richieste d’aiuto al numero antiviolenza e stalking 1522: dalle 200 telefonate quotidiane si è arrivati alle 400 con picchi tra 450 e 500 se si considerano anche quelle fatte con chat e App.

A dirlo è Arianna Gentili, responsabile del servizio pubblico promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità nel 2006. Oltre alle adolescenti, sono aumentate le richieste da parte dei genitori, in particolare dalle mamme, preoccupate per le figlie dopo il femminicidio. tgcom24.mediaset.it