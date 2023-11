Zelensky: ‘serve tempo per ottenere la vittoria’

La guerra in Ucraina non finirà così presto come tutti vorrebbero. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di un incontro oggi a Kiev con il presidente esecutivo dell’azienda statunitense Fox Corporation, Lachlan Murdoch, e i giornalisti del canale televisivo statunitense “Fox News”.

“Per qualche ragione, la gente si riferisce (alla guerra) come se fosse un film, e si aspettano che gli eventi non abbiano lunghe pause, che l’immagine davanti ai loro occhi cambierà sempre, ogni giorno ci saranno alcune sorprese”, ha osservato il capo di Stato. Secondo il presidente, per il suo Paese la guerra “non è un film, è la nostra vita, è un duro lavoro quotidiano”, e ci vuole tempo per completarlo.

“Le cose non si concluderanno così velocemente come vorremmo, ma non abbiamo il diritto di arrenderci e non lo faremo”, ha dichiarato infine Zelensky. agenzianova.com