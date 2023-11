Parto in ambulanza nel savonese, bimbo nasce morto

SAVONA, 17 NOV – Parto in ambulanza finisce in tragedia: purtroppo il bimbo non ce l’ha fatta ed è morto. È successo alle prime luci dell’alba di oggi a Savona. È stata la mamma ad allertare il 118 pochi minuti prima delle 6, ed è stato attivato il servizio territoriale per il trasporto urgente. In base alle condizioni cliniche, il medico ha valutato di trasportare la ragazza presso il Pronto soccorso ostetrico del San Paolo di Savona.

Ma durante il viaggio la donna ha dato alla luce alle 6,30 un feto privo di vita. Il medico ha subito avviato le manovre rianimatorie previste, senza esito, mentre nel frattempo l’ambulanza è giunta al pronto soccorso ostetrico di Savona. Il feto è stato preso in carico, come la mamma, dall’unità di Ostetricia e Ginecologia Asl2 e da Pediatria Savona del Gaslini. Il feto è stato poi trasferito presso l’obitorio dell’ospedale di Savona dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si tratta del quinto parto avvenuto sulle autostrade nel savonese dall’inizio del 2023. (ANSA).