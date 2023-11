Ritardi nei pagamenti, UE deferisce Italia alla Corte di giustizia

BRUXELLES, 16 NOV – La Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia per la non corretta applicazione delle norme della direttiva del 2011 sui ritardi di pagamento che impone alle autorità pubbliche di saldare le fatture entro 30 giorni (60 per gli ospedali pubblici). Oltre all’Italia, per le stesse ragioni, l’esecutivo comunitario ha deferito alla Corte il Belgio e la Grecia e ha inviato un parere motivato alla Grecia. (ANSA)