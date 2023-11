PIAZZA LIBERTA’, intervento di Stefano Orsi – analista geopolitico, redattore esteri per ilsudest.it, cura un canale youtube specializzato nel seguire i conflitti, collabora con Agenzia Stampa Italia – estratto dalla puntata di domenica 12 novembre 2023

In un bombardamento sulla striscia di Gaza, che ha una densità di popolazione molto elevata, dovunque si colpisce si colpiscono civili.

Il ruolo di Hamas in questa guerra non sembra ascrivibile ad una jihad o ad una guerra santa contro gli infedeli dell’Occidente, ma è riconducibile alla lotta del popolo palestinese per liberazione del territorio che dal ’48 è oggetto di conflitto. La lotta armata di questo tipo di sicuro non porta a raggungere i risultati prefissi, ma anche la strategia di Israele non porta alla pace.



PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

