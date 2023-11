“Vaccino” Covid, Lombardia: quinta dose per tutte le fasce d’età

Da lunedì 20 novembre in Lombardia sarà possibile per chiunque prenotare la vaccinazione per il Covid, al di là dell’appartenenza a una delle categorie considerate a rischio, ovvero le donne in gravidanza, gli operatori sanitari, gli over 60 e i malati cronici. La scelta della Regione è dettata anche dalla reticenza (circa 173mila persone già vaccinate) a procedere con la quinta dose, al netto di un milione di vaccini influenzali già distribuiti. (SPECIALE COVID)

I numeri

Secondo quanto reso noto dalle elaborazioni di Polis Lombardia, infatti, solo l’11,5% degli over 90 si è vaccinato con la quinta dose, il 7,7% nelle persone tra gli 80 e gli 89 anni, il 2,9% nella fascia 70-79 e l’1,8% nei lombardi che hanno tra i 60 e 69 anni. Proprio in base a questi numeri, nonostante al momento non si registrino particolari aumenti dei contagi, la Regione ha deciso di aprire le porte di centri e farmacie della Lombardia per invitare tutta la cittadinanza a vaccinarsi con la quinta dose.

