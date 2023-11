Genova, somalo palpeggia carabiniere nelle parti intime

Notte di trambusto nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove i carabinieri sono intervenuti ieri per placare una lite molto accesa. A sfiorare la rissa un cittadino somalo di 20 anni, pregiudicato, e un connazionale.

All'arrivo dei militari, intervenuti per evitare che il litigio degenerasse, il 20enne ha dato in escandescenze. In particolare, si è scagliato contro un carabiniere, aggredendolo, provando a sferrare calci e pugni e palpeggiandolo anche nelle parti intime. È stato quindi bloccato e arrestato per violenza sessuale e resistenza.