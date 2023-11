Israele, non escludiamo attacco a Beirut

TEL AVIV – Il ministro della difesa Yoav Gallant non ha escluso un eventuale attacco a Beirut. In risposta alla domanda di una giornalista che voleva sapere quale fosse la linea rossa di Israele agli Hezbollah in seguito ai loro continui attacchi contro l’Alta Galilea, Gallant ha risposto: ”Se sentirete che abbiamo attaccato Beirut, comprenderete che Nasrallah ha oltrepassato quella linea”.

Continuando ad attaccare il nord di Israele, “gli Hezbollah sono vicini a commettere un grave errore”, ha detto il ministro della difesa d’Israele Yoav Gallant in visita alle truppe di confine.

“Sono qui per dire ai cittadini del Libano che ho già visto i cittadini di Gaza camminare con le bandiere bianche per dirigersi lungo la costa al sud”.

“Gli Hezbollah stanno trascinando il Libano in una guerra che può scoppiare – ha aggiunto – sta facendo un errore”. (ANSA – foto Ansa)