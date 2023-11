“Cos’è successo alle guance di Putin?”. Ha raggiunto le due milioni di visualizzazioni il video, postato dal consigliere ucraino Anton Gerashchenko, in cui il presidente russo esibisce due zigomi tondi e sodi come mele. Il primo video è stato postato l’8 novembre, ma Gerashchenko ci torna con un nuovo filmato, mostrando come l’aspetto del viso di Putin cambi nell’arco della stessa giornata.

“Le guance di Putin sono sempre più un oggetto misterioso, sembrano apparire e scomparire a caso durante lo stesso giorno”, commenta su X il consigliere del ministero ucraino dell’Interno. In un altro post di ieri, Gerashchenko allega un filmato in cui si vede Putin inciampare sul nome del presidente kazako. “Non è la prima volta che Putin sbaglia il nome di un leader di un paese- commenta- mancanza di rispetto o le nuove guance influenzano l’eloquio di Putin?”.

Cosa sia veramente successo alle guance di Putin non è chiaro. I commenti su X sono divisi, chi ipotizza un piccolo intervento estetico, chi pensa a un sosia del leader del Cremlino, magari sottoposto a chirurgia plastica per aumentare la somiglianza. Del resto le voci sul reale stato di salute di Putin e sull’uso di sosia in eventi ufficiali girano da tempo.

