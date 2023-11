Zelensky: “Ho molto potere”

KIEV, 05 NOV – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di “non essere pronto” per i colloqui con la Russia a meno che le sue truppe non si ritirino dal suo Paese, negando che i funzionari occidentali gli avessero parlato di negoziati. Gli Stati Uniti “sanno che non sono pronto a parlare con i terroristi, perché la loro parola non conta nulla”, ha detto Zelensky a Meet the Press della Nbc. “Devono uscire dal nostro territorio, solo dopo ciò, il mondo può passare alla diplomazia”

– NBC chiede: Ti senti mai sconfitto?

– Zelenskyj: Ho molto potere. Non siamo pronti a dare la nostra libertà a questo terrorista fottuto Putin

He is really losing it. Zelensky drops F-Bomb on NBC Meet the Press. 🤣

NBC: Do you ever feel defeated?

Zelensky: I have a lot of power.

We are not ready to give our freedom to this F*** terrorist Putin. pic.twitter.com/QjLAE7WF89

— Alex Christoforou (@AXChristoforou) November 5, 2023