Amburgo, turco armato irrompe sulla rampa dell’aeroporto: chiuso lo scalo

L’aeroporto internazionale di Amburgo è ancora chiuso a tutti i voli in arrivo e in partenza, da quando un uomo armato ha sfondato la barriera di sicurezza a bordo di un’auto ed è entrato sulla rampa dello scalo.

L’assalitore si è barricato all’interno della vettura parcheggiata davanti al terminal dell’aviazione generale, tenendo in ostaggio i suoi due figli a bordo. La polizia ha riferito che si tratta di un chiaro caso di dramma familiare. L’uomo, di origini turche ma residente nella Bassa Sassonia, avrebbe sparato diversi colpi dall’interno dell’auto.

Secondo i media tedeschi, l’uomo ha appiccato diversi roghi nell’area dell’aeroporto e si è poi asserragliato in auto con il figlio. La vettura si è fermata sulla pista, nei pressi di un aereo passeggeri della Turkish Airlines che è stato evacuato.

“L’operazione di polizia continua, il traffico aereo rimane sospeso fino a nuovo avviso”, è stato spiegato dalla direzione dell’aeroporto. “Abbiamo mobilitato gli psicologi della polizia e stiamo attualmente parlando con l’autore del reato, contiamo su una soluzione negoziata”, ha detto la portavoce della polizia alla televisione pubblica regionale Ndr.

Dramma familiare all’aeroporto di Amburgo

L’irruzione è avvenuta verso le 20 e l’uomo ha sparato due volte in aria e lanciato due molotov, esplose senza però causare danni. La moglie dell’uomo aveva precedentemente contattato la polizia denunciando una sottrazione di minorenne. L’aeroporto è stato evacuato per sicurezza. All’origine del gesto vi sarebbe una disputa sull’affidamento del bambino. Lo scalo di Amburgo era già stato chiuso il mese scorso, ma a causa di una minaccia di attentato su un volo proveniente da Teheran. tgcom24.mediaset.it