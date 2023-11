Zelensky: “La guerra in Medio Oriente distrae dall’Ucraina”

“La guerra in Medio Oriente sta distogliendo l’attenzione. Credo che questo sia uno degli obiettivi della Federazione Russa. Hanno capito che ci sara’ meno attenzione sull’Ucraina. Questa non e’ una situazione di stallo. Lo sottolineo ancora una volta, ne abbiamo gia’ parlato. La Russia controlla il cielo, noi proteggiamo i nostri militari. Proteggiamo i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Quando i russi controllano il cielo, nessuno vuole semplicemente buttare via la gente come carne come fa la Russia”.

Cosi’ Volodymyr Zelensky in un passaggio della conferenza stampa tenuta insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. ANSA

“difficoltà per l’Ucraina di continuare a reperire soldati, mentre la Russia dispone di una ricambio potenzialmente illimitato”

👉Pressing su Kiev: guerra ferma, servono negoziati