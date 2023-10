Omicidio nel centro di accoglienza, migrante in fuga

Parma – Un ragazzo di 24 anni è stato ucciso, nella tarda serata di ieri, a Parma. La vittima era ospite di una struttura per migranti. A colpirlo mortalmente con una coltellata alla gola sarebbe stato un altro ospite dello stesso centro.

L’allarme è scattato intorno alle 21.30. I soccorritori sono arrivati in via Volturno, all’altezza di Via Faelli all’interno di un appartamento che ospita migranti gestito dall’associazione Svoltare. Per il 24enne era troppo tardi. La ferita alla gola era troppo grave e la corsa in ospedale è stata inutile.

Il sospettato è un altro ospite, che si è dato alla fuga. Indagano i poliziotti di Borgo della Posta, che hanno sentito gli altri migranti per capire la dinamica dell’episodio e il movente dell’omicidio. www.today.it