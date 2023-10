Medioriente – Ucraina – Nato

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Alexandre Del Valle – Prof. di geopolitica. Il suo libro più recente “Verso uno shock globale” – estratto dalla puntata di sabato 28 ottobre 2023.

Hamas, come è nata, chi la finanzia e perchè.

Parliamo di geopolitica, della complicata situazione in Medioriente e della quasi dimenticata operazione militare russa in Ucraina.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta