Al-Sisi a Biden: ‘no sfollati palestinesi in Egitto’

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha confermato che il Cairo non ha permesso e non permetterà lo sfollamento dei palestinesi dalle loro terre alle sue terre, durante la telefonata ricevuta ieri dal suo omologo americano, Joe Biden, secondo una dichiarazione del presidenza egiziana.

Nella dichiarazione della presidenza egiziana, scrive l’agenzia palestinese Maan, si legge che i due presidenti hanno discusso della situazione generale della sicurezza in Medio Oriente, degli ultimi sviluppi dell’escalation militare nella Striscia di Gaza e dell’importanza di prevenire l’espansione del cerchio del conflitto nell’ambiente regionale.

Al-Sisi ha sottolineato la necessità di raggiungere una tregua umanitaria immediata, di rafforzare gli sforzi egiziani con le Nazioni Unite e le parti attive, guidate dagli Stati Uniti, per fornire aiuti umanitari, medici e di soccorso alla popolazione della Striscia di Gaza.

Dall’inizio degli scontri a Gaza, le autorità egiziane hanno ripetutamente respinto il piano di sfollare i residenti di Gaza in territorio egiziano, in particolare nel Sinai adiacente alla Striscia, in concomitanza con le richieste ufficiali israeliane di sfollamento.

https://www.repubblica.it/esteri/2023/10/30/diretta/israele_hamas_news_guerra_gaza_oggi-419132457/