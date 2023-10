Usa, giudice sospende ordine di silenzio contro Trump

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Tanya Chutkan, ha temporaneamente sospeso l’ordine del silenzio che aveva emesso nei confronti di Donald Trump nell’ambito del processo per il tentativo di sovvertire le elezioni del 2020 a carico dell’ex presidente Usa a Washinton.

Lo riporta la Cnn. Chutkan ha spiegato di aver congelato l’ordine, emanato all’inizio di questa settimana, per dare alle parti più tempo dopo il ricorso del tycooon. Il giudice ha anche dato al dipartimento di Giustizia tempo fino a mercoledì per rispondere alla richiesta di Trump e all’ex presidente fino a sabato per replicare. tgcom24.mediaset.it