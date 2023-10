Apertura anno accademico “Unidolomiti” di Belluno col prof. Trabucco

Comunicato:

Lunedì 23 ottobre 2023, a Feltre (Provincia di Belluno), presso l’Oratorio del Sacro Cuore situato in via Belluno, n. 27, con inizio fissato alle ore 10:00, si terrà l’apertura dell’anno accademico della SSML/Istituto ad Ordinamento universitario “san Domenico” di Roma/Polo territoriale e di orientamento “Unidolomiti” di Belluno. A tenere la lectio magistralis inaugurale, dopo i saluti della prof. ssa Adriana Bisirri, della dott. ssa Francesca Ferrazza e del dott. Michele Talo, sarà il prof. Daniele Trabucco che parlerà del concetto di giustizia nel pensiero filosofico di Aristotele.

Ad introdurre il tema del prof. Trabucco sarà il Mons. Prof. Don Roberto Caria, Associato di Morale sociale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e Vicario episcopale per la formazione del clero dell’Arcidiocesi di Oristano.

Sarà possibile seguire l’evento in presenza, oppure in modalità on line, telefonando al +39 379 1075715 oppure scrivendo a universita@unidolomiti.it