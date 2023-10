Biden in Israele: “mondo deve sapere da che parte stanno gli Usa”

E’ atterrato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele, l’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lo riferiscono i media israeliani. Per motivi di sicurezza, sono state chiuse le strade attorno all’aeroporto. Ad accogliere il presidente Usa, il presidente israeliano Isaac Herzog e il primo ministro Benjamin Netanyahu.

Netanyahu ha abbracciato Biden, mentre con Herzog c’è stata una stretta di mano.

”Benvenuto, signor presidente. Dio ti benedica per aver protetto la nazione di Israele”, ha detto Herzog al presidente degli Stati Uniti.

Biden: “Usa in lutto con Israele”

”Gli Stati Uniti sono in lutto con Israele”, ha dichiarato il presidente Biden nel corso di un punto stampa con il premier israeliano Netanyahu. ”Volevo essere qui oggi perché il popolo israeliano e il popolo del mondo devono sapere da che parte stanno gli Stati Uniti”, ”sono molto rattristato dall’esplosione nell’ospedale” al-Ahli di Gaza nel quale sarebbero morte centinaia di persone.’ ‘Da quello che ho visto sarebbe stato fatto dall’altra parte e non da Israele”, ha aggiunto. ”Ci rattrista che molti palestinesi siano rimaste vittime”, ha aggiunto.

”Gli Stati Uniti faranno in modo che Israele abbia tutto ciò di cui ha bisogno per difendersi”, ha poi sottolineato, ribadendo che ”Hamas non rappresenta tutto il popolo palestinese’‘.

Hamas, ha aggiunto Biden, ”ha sempre portato sofferenza” al popolo palestinese. ”Stiamo incoraggiando la capacità di salvare vite” palestinesi, ha aggiunto, affermando che ”Israele come gli Stati Uniti hanno dei valori, come le altre democrazie. E bisogna agire in base a questi valori”.

I miliziani di Hamas ”hanno commesso delle atrocità che fanno sembrare l’Isis forse più ragionevole’, ha aggiunto il presidente americano.

”Hamas ha massacrato oltre 1300 persone, inclusi 31 americani. Hanno preso tantissimi ostaggi, anche bambini. Immaginate questi bambini che si erano nascosti dai terroristi, cosa hanno passato è ben oltre la mia capacità ci comprendere”, ha detto Biden. ADNKRONOS