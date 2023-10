PIAZZA LIBERTA’, Armando Manocchia: vergognoso fare il tifo in una guerra

PIAZZA LIBERTA’, introduzione di Armando Manocchia alla puntata di sabato 14 ottobre 2023

“Non amo la faziosità e tanto meno l’ipocrisia. Se c’è una cosa disgustosa da fare durante una guerra, dove la gente muore da ambo le parti, è quella di fare il tifo, di schierarsi.

Certo che in tempo di pace lo si può fare. In tempo di pace, non ho alcun dubbio se schierarmi per la democrazia o per i regimi totalitari.

In tempo di pace, non ho il minimo dubbio se schierarmi per l’eguaglianza sociale, la parità dei diritti, la parità dei sessi, la democrazia, la modernità e il progresso dove le donne girano in pantaloncini corti, prestano servizio militare, comandano plotoni e dirigono aziende. Dove le coppie gay sono tutelate come quelle etero. Dove esiste una Corte Suprema capace di giudicare anche il Presidente della Repubblica condannandolo a 7 anni per molestie.

Oppure, schierarmi per il Medioevo, per i regimi totalitari degli ayatollah in cui una ideologia barbarica continua a trattare le donne come schiave, al pari delle cose e degli animali, coprendole con burqa, niqab, chador e hijab e a lapidarle. Una pseudo cultura misogina dove gli adulti sposano le bambine e dove si pratica ancora quella orribile mutilazione genitale femminile.

Ma ora basta! E’ ora che sia pace per tutti

E’ ora che sia pace per un popolo che ha ritrovato la propria dignità dopo duemila anni di persecuzioni, di soprusi e violenze. E’ ora che sia pace per il Paese dove nessuno potrà più chiamare un cittadino israeliano “sporco ebreo”. E’ ora che sia pace e che sia pace per tutti.

E’ ora che sia pace per gli arabi musulmani che vivono lì. E’ ora che sia pace e che si mettano d’accordo ed è ora che questi accordi vengano rispettati da ambo le parti. E l’accordo non può essere altro che: “due popoli, due Stati”.

Ma è anche ora che i popoli arabo-musulmani si mettano l’anima in pace, che si erudiscano e si evolvano. E’ ora che aggiornino il calendario e assumano la consapevolezza che il Medioevo è superato, che il mondo si è evoluto, è cambiato. E’ ora che prendano atto che l’islam non potrà mai e poi mai avere il dominio del mondo.

Perciò è ora che sia pace, che sia pace per tutti. Anche per noi…”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta