ONU: urgenti 294 milioni di dollari per Gaza e Cisgiordania

ROMA, 13 OTT – L’Onu ha lanciato un appello di emergenza per donazioni del valore di 294 milioni di dollari per soddisfare i “bisogni urgenti” dei residenti più vulnerabili della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dove più di 400.000 palestinesi hanno abbandonato le loro case negli ultimi giorni e circa 50.000 donne incinte che non hanno più accesso alle cure. (ANSA)

GINEVRA, 13 OTT – Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli Affari umanitari (Ocha), più di 423.000 persone sono state costrette a fuggire dalle proprie case nella Striscia di Gaza sotto assedio e bombardata dall’esercito israeliano. Il numero di sfollati in questo territorio densamente popolato da 2,3 milioni di abitanti è salito da 84.444 persone a 423.378, secondo una dichiarazione dell’ufficio delle Nazioni Unite. (ANSA-AFP)