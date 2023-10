Blinken in Israele: “sono qui anche come ebreo”

“Se mi permettete una digressione personale, vengo davanti a voi non solo come segretario di Stato degli Stati Uniti, ma anche come ebreo. Mio nonno fuggì dai pogrom in Russia. Il mio patrigno è sopravvissuto ai campi di concentramento. Quindi, Primo Ministro, capisco a livello personale gli echi strazianti che portano con sé i massacri di Hamas. Per gli ebrei israeliani, anzi, per gli ebrei di tutto il mondo”, le parole del segretario di Stato Usa Blinken in Israele. / Immagini Fb The Prime Minister of Israel

Fonte: Agenzia Vista

“Gli Stati Uniti confermano che l’Egitto aveva avvertito Israele “tre giorni” prima dell’attacco di Hamas.

“Sappiamo che l’Egitto aveva avvertito gli israeliani tre giorni prima che un evento come questo poteva accadere”, ha detto mercoledì il deputato Michael McCaul (R-Texas) dopo un briefing dell’intelligence a porte chiuse, secondo il Wall Street Journal.”

Lo scrive su X Simon Ateba, corrispondente capo della Casa Bianca al Today News Africa di Washington.