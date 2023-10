La giudice Apostolico libera altri 4 “migranti”

La giudice Iolanda Apostolico si ripete e non convalida i trattenimenti nel Cpr di Pozzallo di altri quattro migranti tunisini. Una sentenza che bissa quella di una decina di giorni fa e che ha sollevato la violentissima polemica politica tra il governo e la toga del Tribunale di Catania. Il trattenimento dei migranti tunisini, sbarcati illegalmente in Italia, era stato decisa dal questore di Ragusa come previsto dal Decreto immigrazione emanato dal governo. Anche in questo caso, la Apostolico ha giudicato illegittime le disposizioni del governo “smontando” il decreto.

Si tratta, come detto, del secondo provvedimento in tal senso da parte della stessa magistrata che si aggiunge alla mancata convalida di altri sei trattenimenti da parte di un altro giudice, sempre a Catania, nella giornata di domenica scorsa.

Tutto questo mentre sulla Apostolico le opposizioni stanno tentando di spostare l’obiettivo della polemica. Mentre Matteo Salvini e la Lega chiedono le dimissioni della giudice per la sua partecipazione a una manifestazione contro il governo (con insulti alle forze dell’ordine) nel 2018 sul caso Diciotti, al molo di Catania (che si aggiunge ai post e ai like sui social della stessa toga con tanto di “vaffa” all’allora ministro Salvini), la sinistra punta il dito contro il carabiniere che ha girato il video a quella stessa manifestazione.

“Se esistono apparati dello Stato che producono e conservano durante manifestazioni pubbliche video non ufficiali, se le riprese effettuate, laddove non utili per documentare atti illeciti, vengano distrutte, ovvero per quale fine verrebbero conservate e come siano finite in possesso del ministro Salvini” è il titolo dell’interrogazione a risposta immediata del capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali alla Camera Filiberto Zaratti alla quale risponderà il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante il question time di oggi.

