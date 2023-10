Bologna, strappa la collana a un anziano: arrestato straniero

Un uomo di 22 anni, di origine straniera, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna per furto aggravato. La denuncia è partita da un uomo di 76 anni, che la mattina del 9 ottobre ha contattato le forze armate per denunciare un furto. L’anziano ha riferito di essere uscito a passeggio con il cane in via Portazza, quando improvvisamente un ragazzo gli si è avvicinato e, con la “tecnica dell’abbraccio”, gli aveva sfilato la collana d’oro.

I Carabinieri si sono quindi messi alla ricerca del 22enne, rintracciandolo poco dopo al Parco dei Cedri. La collana, dal valore di circa 3mila euro, è stata riconsegnata all'anziano. Il 22enne, invece, è stato fermato e trattenuto in attesa del processo per direttissima.