“Ricorda, anche le lesbiche trans sono lesbiche.

Eleviamo e onoriamo OGNI espressione di amore e identità!

Buon Internazional #LesbianDay !

@free_equal”

Lo scrive su X UN Women, l’agenzia delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne.

Remember, trans lesbians are lesbians too.

Let's uplift and honour EVERY expression of love and identity!

Happy International #LesbianDay! @free_equal pic.twitter.com/h0jTxhDoSI

— UN Women (@UN_Women) October 8, 2023