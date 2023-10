“Raffiche di bugie a via Fani”, Piero Laporta ai week end letterari di Sabaudia

DUBITO ERGO SUM

I week end letterari di Sabaudia

Sabaudia Hotel – 24 ottobre 2023 ore 17,30

Piero Laporta “Raffiche di bugie a via Fani”

Nella sua relazione, il generale Piero Laporta smonterà le falsità sulla strage di via Fani svelando le atroci torture che Aldo Moro subì durante la sua prigionia e come i documenti dell’autopsia furono manipolati per nascondere alle commissioni parlamentarie ai magistrati questa terribile verità

Verranno inoltre fornite le prove dell’assenza di Moro a via Fani e del ruolo marginale che le BR ebbero nella sparatoria.

Lo statista tentò invano, attraverso le lettere, di comunicare alla moglie e a Francesco Cossiga informazioni importanti come il luogo della progionia e le torture subite. Questa nuova lettura dei suoi scritti è stata possibile grazie agli anagrammi che Laporta è riuscito a decifrare.